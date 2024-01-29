الجيش الأوكراني: إسقاط 8 طائرات مسيرة روسية

أعلن القوات الجوية الأوكرانية، اليوم الاثنين، إسقاط ثماني طائرات دون طيار هجومية من نوع شاهد أطلقتها روسيا فجر اليوم.

وأوضح بيان الجيش الأوكراني أنه تم إطلاق الطائرات دون طيار من بريمورسكو-أختارسك في جنوب روسيا، قبالة ساحل بحر آزوف، بحسب ما أورده موقع "كييف إندبندنت".

وأضاف البيان أن القوات الروسية استخدمت أيضًا صاروخًا باليستيًا من طراز إسكندر-إم تم إطلاقه من منطقة فورونيج في روسيا، وثلاثة صواريخ مضادة للطائرات من طراز إس-300 تم إطلاقها من داخل الأراضي المحتلة مؤقتًا في أوكرانيا لاستهداف منطقة دونيتسك.

وأشار إلى استهداف القوات الروسية بشكل رئيسي لمناطق ميكولايف ودنيبروبتروفسك وخميلنيتسكي وريفني في الهجوم الأخير، منوهة إلى مشاركة مجموعات النار المتنقلة التابعة للقوات الجوية الأوكرانية في صد الهجوم الجوي.

وتعتبر هجمات الطائرات بدون طيار حدثًا شبه يومي في أوكرانيا، مما يؤثر على مناطق مختلفة في جميع أنحاء البلاد.

وتتوقع السلطات الأوكرانية باستمرار الهجمات الروسية على مدار فصل الشتاء، مع تركيز موسكو على البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا والمواقع المدنية الأخرى.