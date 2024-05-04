خلال الأيام المقبلة.. "مركب الشمس" ترسو في مطروح

تجرى حاليا للكاتب المسرحي محمد زناتي، بروفات العرض المسرحى "مركب الشمس" لفرقة قصر ثقافة الطفل بمطروح، والمزمع تقديمه خلال شهر مايو الجاري، ضمن خطة المسرح للإدارة العامة لثقافه الطفل.

وتدور أحداث المسرحية حول حول حارس متحف تسوقه الأقدار أن يدخل غرفة من الغرف غير المسموح له بدخولها، فينتقل إلى عصر الفراعنة وتتوالى الأحداث بشكل مثير.

العرض من بطولة كل من: عبير شيهاب، محمد صافى، أحمد بدر، محمود محمد، وبالاشتراك مع رمضان حمدى، وشريهان مهدى، وبإشراف محمد حمدي مدير عام الثقافة بمطروح.

مركب الشمس من تأليف وأشعار الكاتب والشاعر المسرحي محمد زناتى، موسيقى والحان حسام حسنى، ديكور لبنى أكرم، استعراضات سمير نصرى، وإخراج عزة الشرقاوي.

ومن الجدير بالذكر أن هذا العرض يمثل العرض الثاني الذي تقدمه فرقة مسرح بمطروح للكاتب المسرحي محمد زناتي، حيث قدمت له من فبل مسرحية "راكوشا" من اخراج اشرف النوبي.