وزير خارجية الهند يرفض تصريحات بايدن بأن نيودلهي "كارهة للأجانب"

رفض وزير الشئون الخارجية الهندي "إس جايشانكار" اليوم السبت تصريحات الرئيس الأمريكي "جو بايدن" التي وصف فيها بعض الدول من بينها الهند بأنها "كارهة للأجانب" لعدم ترحيبها بالمهاجرين.

وقال جايشانكار - في تصريحات نقلتها قناة "إن دي تي في" الهندية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية - إن الهند كانت دائما منفتحة ومرحبة بالعديد من الأشخاص من مجتمعات مختلفة.

وردا على تصريح الرئيس الأمريكي بأن الاقتصاد الهندي متعثر بينما ينمو الاقتصاد الأمريكي، رفض وزير الخارجية الهندي هذه التصريحات، قائلا "قبل كل شيء، إن اقتصادنا غير متعثر ".

وكان الرئيس الأمريكي قد وصف الحليفين الرئيسيين للولايات المتحدة في آسيا اليابان والهند، بأنهما "كارهتان للأجانب" خلال حملة لجمع التبرعات في واشنطن.