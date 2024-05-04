قال أحمد سنجاب، مراسل القاهرة الإخبارية من بيروت، إن حزب الله يستهدف الأجهزة التجسسية لجيش الاحتلال الإسرائيلي في موقع رويسات العلم ونقطة السروات، في مقابل غارات جوية إسرائيلية استهدفت بنت جبيل وبلدة عيترون.

وأضاف سنجاب، خلال تصريحاته عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن حزب الله يركز خلال الأيام القليلة الماضية على استهداف الأجهزة التجسسية وفقًا لتعبير الحزب حول هذا الأمر، لافتًا إلى أن هذه الأجهزة يمكن من خلالها رصد تحركات عناصر الحزب في الجنوب اللبناني.وأشار مراسل القاهرة الإخبارية من بيروت، إلى أن حزب الله حرص على مدار الأيام القليلة الماضية على استهداف هذه الأجهزة عبر عمليات متعددة، ويأتي ذلك ردًا على غارات جوية إسرائيلية ينفذها جيش الاحتلال في الجنوب اللبناني، خاصة المنازل، حيث شهدنا أمس استهداف لمنزل في بنت جبيل.

وتابع: "منذ قليل شنت طائرات الاحتلال غارات جوية على بلدة بنت جبيل، كما شن جيش الاحتلال غارة جوية على بلدة دير حرفا في الجنوب اللبناني".