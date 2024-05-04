نسيج واحد.. رئيس جامعة قناة السويس في كنائس الإسماعيلية لتقديم التهنئة بعيد القيامة

هنأ الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، اللواء أركان حرب شريف فهمى بشارة محافظ الإسماعيلية؛ بمناسبة عيد القيامة المجيد ، متمنيا أن يُعيده الله على سيادته وجميع أقباط مصر بالخير واليمن والبركات.

جاء ذلك أثناء مشاركة الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، صباح اليوم السبت 4 مايو، بزيارة كنائس محافظة الإسماعيلية لتقديم التهنئة بمناسبة عيد القيامة المجيد.

وتابع الدكتور ناصر مندور قائلا إننا جميعا ننتظر المناسبات الجميلة لنجتمع معا، ونتبادل التهانى بمشاعر مملوءة بالحب للوطن، والعمل من أجله، لافتا إلى أن شعب مصر بمسلميه ومسحييه نسيج واحد يجمعه وطن واحد وآمال واحدة، لبناء دولة قوية تقوم على الأمن والاستقرار.

كما شارك فى تقديم التهنئة المهندس أحمد عصام الدين نائب المحافظ، السكرتير العام المساعد للمحافظة، عدد من نواب الإسماعيلية بمجلسى النواب والشيوخ، ولفيف من القيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية بالمحافظة.

بدأت الزيارات الكنائسية - بكنيسة الأنبا بيشوى «مطرانية الأقباط الأرثوذوكس»، خلالها قدم الدكتور ناصر مندور التهنئة بعيد القيامة المجيد للأنبا سارافيم مطران الأقباط الأرثوذوكس بالإسماعيلية وتوابعها.

تلت ذلك زيارة كاتدرائية القديس مرقس للأقباط الكاثوليك «الكنيسة الفرنساوي»، حيث جدد «مندور» التهنئة بعيد القيامة المجيد للأنبا بولا مطران الأقباط الكاثوليك بالإسماعيلية وتوابعها.

واختتم رئيس الجامعة جولته، بزيارة الكنيسة الإنجيلية؛ لتقديم التهنئة للدكتور أيمن سامى راعى الكنيسة الإنجيلية بالإسماعيلية وتوابعها بمناسبة عيد القيامة المجيد.