انحراف طائرة صغيرة عن مدرج الهبوط بمطار أويتا جنوب غرب اليابان

ذكر مكتب مطار أويتا التابع لوزارة النقل اليابانية أن هناك طائرة صغيرة انحرفت عن مدرج الهبوط بالمطار جنوب غرب اليابان؛ مما أدى لإغلاقه لمدة ساعة تقريبًا وإلغاء أربع رحلات جوية على الأقل.

وأوضح مكتب مطار أويتا - وفقًا لوكالة الأنباء اليابانية (كيودو)، أمس الأحد - أن طائرة "هوندا جيت" الخفيفة انحرفت عن المدرج وتوقفت على العشب القريب، ولكن لم يصب أي من الرجال الثلاثة الذين كانوا على متن الطائرة بأذى ولم يشب حريق..وتم إغلاق المدرج بعد هبوط الطائرة، التي كانت في رحلة تدريبية في حوالي الساعة 2:30 ظهرًا بالتوقيت المحلي.

من جانبها..ذكرت وحدة الطائرات التابعة لشركة هوندا موتور أن الطائرة أقلعت من مطار أويتا في حوالي الساعة 12:20 ظهرا اليوم وعادت للمطار في الوقت المحدد.