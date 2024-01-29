الخميس.. مكتبة الإسكندرية تنظم محاضرة حول أمراض التخاطب الأكثر شيوعًا

تنظم مكتبة الإسكندرية من خلال وحدة برامج ذوي الاحتياجات الخاصة بقطاع المكتبات الخميس المقبل محاضرة بعنوان "أمراض التخاطب الأكثر شيوعًا"، تلقيها الدكتورة داليا مصطفى عثمان، وذلك بقاعة الأغراض المتعددة بمركز مؤتمرات المكتبة.

وتتناول المحاضرة محاور مهمة منها الخطوط العريضة الخاصة بأمراض التخاطب الأكثر شيوعًا وكيفية التعامل معها والمؤشرات التي قد تنذر باحتمال وجودها؛ للمساهمة في توجيه الأهل والمرضى بطريقة صحيحة، لسرعة تقديم الرعاية والتأهيل اللازمين لهؤلاء المرضى، الأمر الذي سيؤدي لتطوير مهارات التواصل والتفاعل الاجتماعي لديهم وسوف يساهم في رفع معنوياتهم وتحقيق استقلاليتهم وزيادة ثقتهم بنفسهم.

وسوف يتم إلقاء الضوء على التأخر اللغوي الناتج عن تأخر القدرات الذهنية، ومتلازمة داون، واضطراب طيف التوحد واضطراب التواصل الاجتماعي، الديسبراكسيا اللفظية، والشلل الدماغي، والضعف السمعي، والتلعثم والمشاكل الخاصة بطلاقة الكلام، وصعوبات التعلم، وتشتت الانتباه وفرط الحركة، الأفازيا وأمراض اللغة والكلام المُكتسبة الناتجة عن الأمراض العصبية.

وتأتي تلك المحاضرة في إطار دور مكتبة الإسكندرية الرائد لخدمة وتوعية فئات المجتمع المختلفة، حيث أنها تولي اهتماما خاصًا بذوي الاحتياجات الخاصة من خلال الفعاليات المختلفة والأنشطة المقدمة بشكل مستمر لهم.