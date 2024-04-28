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الأحد 28 أبريل 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

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جهود قطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية خلال 24 ساعة

جهود قطاع أمن المنافذ
جهود قطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية خلال 24 ساعة
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 أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، أبرزها الآتى:
 فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية: ضبط (4) قضايا.
 فى مجال مكافحة جرائم تهريب وحيازة المواد والأقراص المخدرة: ضبط قضية.
 فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط  3277 مخالفة مرورية متنوعة.  
فى مجال الأمن العام : ضبط  33 قضية.
 فى مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ 278 حكم قضائى متنوع.
 فى مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات: ضبط  4 قضايا.
 تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.
 

الداخلية خلال 24 ساعة المنافذ