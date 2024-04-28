سفير روسيا بالقاهرة: موسكو تقف بجوار الفلسطينيين على مدار التاريخ

علق السفير الروسي بالقاهرة، جيورجي بوريسينكو، على الصراع والحرب القائمة في قطاع غزة، إذ ذكر أن روسيا على مدار التاريخ تقف بجوار الفلسطينيين للحفاظ على حقوقهم التاريخية وأصبحت موسكو من أولى الدول التي اعترفت بدولة فلسطين، "كما نرفض هجوم حماس وجميع العمليات الإسرائيلية التي تقتل عشرات الآلاف من الفلسطينيين".

وأضاف «بوريسينكو»، خلال حواره على شاشة «القاهرة الإخبارية»، في برنامج «عن قرب»، اليوم الأحد ، أننا طالبنا بوقف الحرب الإسرائيلية وعلى المجتمع الدولي الضغط على واشنطن لوقف دعمها لإسرائيل، لافتًا إلى أن روسيا ترى أن الخيار الحقيقي الوحيد لحل القضية، هو تنفيذ قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1947

وذكر السفير الروسي، أنّ روسيا تحاول وقف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وقدمت اقتراحات جديدة للتشاور مع المجموعة العربية خلال الرئاسة الحالية لدولة الجزائر، وفي المقابل تقوم الدول الغربية برئاسة الولايات المتحدة الأمريكية باستخدام حق النقض "الفيتو"، وعدم السماح بالتصويت على القرارات المتعلقة بوقف الحرب الإسرائيلية على غزة، في إطار مجلس الأمن، بل تستمر في دعم وتسليح إسرائيل.