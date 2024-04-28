غدا.. "ضد الجمال.. في نقد أساطير الجمال الشخصية" على مائدة مكتبة مصر الجديدة

تستضيف مكتبة مصر الجديدة ، الصالون الثقافي الشهري "الرواق الفلسفي" ، ويحمل الرواق هذا الشهر عنوان " ضد الجمال.. في نقد أساطير الجمال الشخصية والمعاناة في سبيل تحقيقها" ، بحضور عدد من المهتمين بالفلسفة ومجموعة من أساتذة الجامعات وجمهور المكتبة العام ، وذلك في الخامسة من مساء غد الاثنين بمقر المكتبة.

يتناول الصالون هذا الشهر قراءة في كتاب اسطورة الجمال لناعومى وولف ، وكتاب التاريخ الثقافى للقباحة لجريتش اى هندرسن ، وذلك في اطار عدد من المحاور في مقدمتها الجمال والحداثة الغربية، والسعي المحموم للحصول على تلك المواصفات المعيارية ، فوائد أن تحب جسدك ، أسطورة الجمال التعددية ، الثقافة واستغلالها التجاري الاستهلاك ، تلاعب السوق بالوعي العام ، أسطورة بروكروست وأسطورة العذراء الحديدية ، سحر الأنوثة المصطنع، أنا هو أنا بالذات.

قال الدكتور نبيل حلمى، رئيس مجلس إدارة جمعية مصر الجديدة التابعة لها المكتبة إن الهدف الرئيسى من الصالون ليس الحديث عن تاريخ الفلسفة فقط، بل لتعريف الجمهور العام كيفية التفكير الفلسفي والمقصود من المعنى الحقيقي لعلم الفلسفة .

ويحاضر في الرواق كل شهر المستشار الثقافى عماد العادلى الحاصل على ليسانس الآداب قسم الفلسفة جامعة عين شمس ، وقام بعمل دراسات عليا في الفكر الإسلامي من المعهد العالي للدراسات الإسلامية ، ثم حصل على درجة الليسانس في الحقوق من جامعة عين شمس.