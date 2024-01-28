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الأحد 28 يناير 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

الزمالك يهزم أهلي جدة بثلاثية ويتوج بكأس دبي للتحدي

شيكابالا لاعب الزمالك
شيكابالا لاعب الزمالك
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توج فريق الكرة الأول بالزمالك، ببطولة كأس دبي للتحدي، وذلك على حساب فريق أهلي جدة السعودي، مساء اليوم الأحد، باستاد آل مكتوم بدولة الإمارات .

وحسم الفارس الأبيض المباراة النهائية منذ قليل بنتيجة 3-0، وسط حضور كبير من قبل جماهير الزمالك في الإمارات، وسجل ثلاثية الفارس الأبيض، محمود شيكابالا، ويوسف أوباما، وعمار ياسر .

خاض الزمالك لقاء أهلي جدة بتشكيل ضم كلا من :

حراسة المرمى : محمد عواد.

خط الدفاع : عمر جابر - مصطفى الزناري - محمود حمدي " الونش" - محمد عبد الشافي.

خط الوسط : نبيل عماد دونجا - محمد أشرف "روقا" - يوسف أوباما.

خط الهجوم : مصطفى شلبي - سامسون أكينيولا - محمود عبد الرازق " شيكابالا".

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