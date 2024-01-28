الزمالك يهزم أهلي جدة بثلاثية ويتوج بكأس دبي للتحدي

توج فريق الكرة الأول بالزمالك، ببطولة كأس دبي للتحدي، وذلك على حساب فريق أهلي جدة السعودي، مساء اليوم الأحد، باستاد آل مكتوم بدولة الإمارات .
وحسم الفارس الأبيض المباراة النهائية منذ قليل بنتيجة 3-0، وسط حضور كبير من قبل جماهير الزمالك في الإمارات، وسجل ثلاثية الفارس الأبيض، محمود شيكابالا، ويوسف أوباما، وعمار ياسر .
خاض الزمالك لقاء أهلي جدة بتشكيل ضم كلا من :
حراسة المرمى : محمد عواد.
خط الدفاع : عمر جابر - مصطفى الزناري - محمود حمدي " الونش" - محمد عبد الشافي.
خط الوسط : نبيل عماد دونجا - محمد أشرف "روقا" - يوسف أوباما.
خط الهجوم : مصطفى شلبي - سامسون أكينيولا - محمود عبد الرازق " شيكابالا".