انخفاض درجات الحرارة وأمطار.. الأرصاد تكشف حالة طقس الغد

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس غدا الاثنين، حيث يسود طقس نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى و السواحل الشمالية ومائل للبرودة علي شمال الصعيد ومائل للدافىء علي جنوب سيناء وجنوب الصعيد ، وطقس شديد البرودة ليلا على اغلب الانحاء.

ويشهد الإثنين أمطار متوسطة إلى غزيرة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجة البحرى على فترات متقطعة وأمطار متوسطة على مناطق من جنوب الوجة البحرى ومدن القناة تمتد خفيفة الى مناطق من القاهرة الكبرى ووسط سيناء على فترات متقطعة ونشاط رياح علي مناطق من القاهرة الكبرى والوجة البحرى و السواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد علي فترات متقطعة.

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 16 للعظمى 12 درجة، وعلى السواحل الشمالية 16 للعظمى والصغرى 11 درجة، وجنوب سيناء وجبال البحر الأحمر 22 للعظمى والصغرى 14 وعلى شمال الصعيد 19 والصغرى 7 ، وعلى جنوب الصعيد 21 العظمي والصغرى 10 درجة .