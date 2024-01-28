تعليم شمال سيناء يبحث استعداداته للفصل الدراسي الثاني

عقد حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بشمال سيناء، اليوم لقاء لبحث الاستعداد للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي ٢٠٢٤/٢٠٢٣، وذلك تنفيذا لتعليمات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني واللواء الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء .

وقدم الشكر والتقدير لجميع العاملين بالتربية والتعليم بالمحافظة على انتهاء الفصل الدراسي الأول على أكمل وجه ممكن.

و تحدث الحضور بكلمات ، قدموا فيها الشكر والتقدير لوكيل الوزارة لحرصه على عملية التطوير ومواكبة التكنولوجيا الحديثة في العملية التعليمية ،وفي تأمين الورقة الامتحانية للشهادة الإعدادية ، ولجهده في بث روح المودة والحب والإخاء بين العاملين ، وتشجيعه للجميع وبثهم على الاجتهاد في العمل وبذل الجهد ومراعاة الله سبحانه وتعالى في جميع الأعمال .

كما استقبل اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشه محافظ شمال سيناء اليوم الطالبة جمانه هشام محمود بمدرسةآل أيوب الإبتدائية وذلك قبل سفرها لتمثيل المحافظة في مسابقة الطالبة المثالية على مستوى الجمهورية ،وتقدم له دعوة حضور حفل توقيع قصتها الأولى "لا التنمر" بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته ال٥٥.

وحث المحافظ \ الطالبة على العمل والاجتهاد من أجل الحصول على المركز الأول على مستوى الجمهورية وذلك بالتدريب على نوعية الأسئلة المتداولة في هذةالمسابقة كما قدم المحافظ التهنئة لها بمناسبة قرب توقيعها لقصتها الأولى ، متمنياً لها التوفيق والسداد.