بحماية من قوات الاحتلال.. مستوطنون يغلقون معبر كرم أبو سالم

أفادت قناة القاهرة الاخبارية في نبأ عاجل لها، اليوم الأحد، بأن مستوطنون اسرائيليون يغلقون معبر كرم أبو سالم لمنع إدخال شاحنات المواد الغذائية إلى قطاع غزة بحماية من قوات الاحتلال.

وفي وقت سابق، ذكر موقع «واي.نت» الإخباري الإسرائيلي،الأربعاء الماضي، أن مئات المتظاهرين أغلقوا معبر كرم أبو سالم على الحدود مع قطاع غزة، ومنعوا شاحنات المساعدات من دخول القطاع، وطالبوا بعدم إدخال أي مساعدات إليه حتى عودة المحتجَزين.

وقال الموقع إن من بين المشاركين في الاحتجاجات أفراداً من عائلات جنود إسرائيليين قُتلوا في المعارك الدائرة بقطاع غزة، وممثلين عن عائلات المحتجَزين، وجنود احتياط جرى تسريحهم من الجيش في الآونة الأخيرة، بالإضافة إلى مدنيين جرى إجلاؤهم من جنوب إسرائيل على الحدود مع غزة، وشمالها على الحدود مع لبنان، وفقاً لما ذكرته «وكالة أنباء العالم العربي».