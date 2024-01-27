غدًا.. محاكمة عاطلين بتهمة سرقة فتاة بالإكراه

تستكمل غدًا الأحد، محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمحكمة عابدين، محاكمة عاطلين بتهمة سرقة فتاة بالإكراه فى أحد شوارع منطقة قصر النيل .

بداية الواقعة كانت بتلقي قسم شرطة قصر النيل، بلاغًا من فتاة يفيد بتعرضها للسرقة بالإكراه، أثناء سيرها فى الشارع، حيث فوجئت بشخصين يستقلان دراجة نارية ويسيران عكس الاتجاه قام أحدهما بخطف حقيبتها، مما أدى إلى إصابتها بجروح متفرقة من جسدها.

بتفريغ كاميرات المراقبة، والتحرى تبين صحة الواقعة، وأمكن التوصل لهوية المتهمين، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاههما، وإحالتهما للنيابة العامة التى قررت حبسهما بعد تعرف المجنى عليها عليهما، وإحالتها للطب الشرعي لإعداد تقرير عما لحق بها من إصابات، وإحالة المتهمين للمحاكمة.