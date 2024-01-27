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السبت 27 يناير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

سياسة

انطلاق ندوة التنسيقية لمناقشة حصاد المرحلة الأولى للحوار الوطني

المستشار محمود فوزي
المستشار محمود فوزي
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انطلقت منذ قليل ندوة تنسيقية شباب الأحزاب، علي هامش معرض الكتاب، حول حصاد المرحلة الأولى من الحوار الوطني، بعنوان "الحصاد الوطني المستمر"، بحضور المستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني.

 

من المقرر أن تناقش الندوة، التي يديرها الإعلامي أحمد عبد الصمد، عضو التنسيقية، ما جاء في جلسات الحوار الوطني، من أفكار وأطروحات وتوصيات، خلال الفترة الماضية.

كما تناقش الندوة، كيفية مساهمة الحوار الوطني، في تحسين المناخ العام، فضلا عن مستقبل الحوار الوطني، خلال الفترة المقبلة، وما الذي يمكن أن يقدمه.

تنسيقية شباب الأحزاب المستشار محمود فوزي