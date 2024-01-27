المنيا تتلقى خطاب شكر من "التنمية المحلية" تقديرًا لإنجازات منظومة الرد على الشكاوى

تلقى اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا اليوم السبت خطاب شكر من وزارة التنمية المحلية للقائمين على العمل فى خدمة المواطنين وفريق عمل مبادرة “صوتك مسموع” بالمحافظة وما تم من جهد فى حل شكاوى المواطنين والتواصل معهم خلال عام ٢٠٢٣.

أعلن محافظ المنيا أن منظومة الشكاوى تلقت ٨٠٧٩ شكوى على مدار عام ٢٠٢٣ منها ٥٥١١ شكوى فردية ، و٢٥٦٨ شكوى جماعية حيث تم الرد عليها جميعاً وبلغ إجمالي الشكاوى المنفذة ٨١٧٤ شكوى فضلاً عن تنفيذ ١٤٣ شكوى واردة من فترة سابقة حيث تنوعت الشكاوى ما بين شكاوى مواطنين و خدمة مستثمرين وشركات مرافق وجهات حكومية وذوى الهمم و مجتمع مدني مؤكدا نجاح المحافظة في تحقيق معدل إنجاز ١٠٠ % بمنظومة الشكاوي الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء خلال عام ٢٠٢٣ وهو ما يشير الى فاعلية المنظومة في الاستجابة للأحداث والشكاوى وسرعة التعامل معها حيث تراوح متوسط زمن الرد على الشكاوى ما بين الفورى و حتى ٩ أيام ، فضلاً عن ثقة المواطنين بالمنظومة خاصة مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لحل الشكاوى والحد من أسباب تكرارها.

وشدد على الاستمرار في التزام الجهاز التنفيذي للمحافظة والجهات المرتبطة بالمنظومة داخل المحافظة بسرعة الاستجابة لشكاوى وطلبات المواطنين في مختلف المجالات تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بالتواصل مع المواطنين وتلبية مطالبهم وشكواهم و تقديم خدمات أفضل للمواطنين بكافة القطاعات .