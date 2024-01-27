ads
السبت 27 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

المنيا تتلقى خطاب شكر من "التنمية المحلية" تقديرًا لإنجازات منظومة الرد على الشكاوى

المنيا تتلقى خطاب
المنيا تتلقى خطاب شكر من التنمية المحلية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

تلقى اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا اليوم السبت خطاب شكر من وزارة التنمية المحلية للقائمين على العمل فى خدمة المواطنين وفريق عمل مبادرة “صوتك مسموع” بالمحافظة وما تم من جهد فى حل شكاوى المواطنين والتواصل معهم خلال عام ٢٠٢٣.
أعلن محافظ المنيا أن منظومة الشكاوى تلقت ٨٠٧٩ شكوى على مدار عام ٢٠٢٣ منها ٥٥١١ شكوى فردية ، و٢٥٦٨ شكوى جماعية حيث تم الرد عليها جميعاً وبلغ إجمالي الشكاوى المنفذة ٨١٧٤ شكوى فضلاً عن تنفيذ ١٤٣ شكوى واردة من فترة سابقة حيث تنوعت الشكاوى ما بين شكاوى مواطنين و خدمة مستثمرين وشركات مرافق وجهات حكومية وذوى الهمم و مجتمع مدني مؤكدا نجاح المحافظة في تحقيق معدل إنجاز ١٠٠ % بمنظومة الشكاوي الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء خلال عام ٢٠٢٣ وهو ما يشير الى فاعلية المنظومة في الاستجابة للأحداث والشكاوى وسرعة التعامل معها حيث تراوح متوسط زمن الرد على الشكاوى ما بين الفورى و حتى ٩ أيام ، فضلاً عن ثقة المواطنين بالمنظومة خاصة مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لحل الشكاوى والحد من أسباب تكرارها.

وشدد على الاستمرار في التزام الجهاز التنفيذي للمحافظة والجهات المرتبطة بالمنظومة داخل المحافظة بسرعة الاستجابة لشكاوى وطلبات المواطنين في مختلف المجالات تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بالتواصل مع المواطنين وتلبية مطالبهم وشكواهم و تقديم خدمات أفضل للمواطنين بكافة القطاعات .

WhatsApp Image 2024-01-27 at 3.34.28 PM
WhatsApp Image 2024-01-27 at 3.34.28 PM
اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا حل شكاوى المواطنين خدمة المواطنين شكاوى وطلبات المواطنين صوتك مسموع