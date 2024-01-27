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السبت 27 يناير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

قرار عاجل في اتهام مرتضى منصور بسب محمود الخطيب

مرتضي منصور
مرتضي منصور
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حجزت محكمة جنح النقض نظر الطعنين المقدمين من مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق على خلفية اتهامه بسب وقذف محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي لجلسة ١٠ فبراير للحكم.

يذكر أن محكمة النقض قضت في وقت سابق بتأييد حكم حبس المتهم سنة مع الإيقاف لكبر سنه وتأييد حكم حبسه شهرًا وتم ترحيله لسجن وادي النطرون، حيث قضى العقوبة وتم عزله من رئاسة نادي الزمالك بحكم قضائي.

وتقدم مرتضى بالطعن رقم 18428لسنة 93 قضائية على حكم حبسه واجب النفاذ، إلا أنه لم يتقدم لتنفيذه حتى الآن، ليوضح المصدر أن رأي نيابة النقض يتضمن سقوط حق مرتضى في الطعن على الحكم حال عدم تسليم نفسه للأمن أو المحكمة في أول جلسة لنظر الطعن والمقرر لها يوم 17 فبراير المقبل.

اتهام مرتضي منصور بسب محمود الخطيب مرتضى منصور محمود الخطيب