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السبت 27 يناير 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

أبناء المؤسسات العسكرية الرياضية يحققون إنجازًا جديدًا في بطولة العالم للسلاح

أندية المؤسسات العسكرية
أندية المؤسسات العسكرية التابعة لجهاز الرياضة للقوات المسلحة
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 حقق لاعبو أندية المؤسسات العسكرية التابعة لجهاز الرياضة للقوات المسلحة إنجازا جديدا يضاف إلي سجلاتهم العامرة بالبطولات، حيث حققوا الميدالية الذهبية (فرق) في بطولة كأس العالم للسلاح للشباب بدولة البحرين.

 كما حقق اللاعب محمـد محمود ياسين الميدالية البرونزية في نفس البطولة، وقد شارك خمسة لاعبين من نادى المؤسسة العسكرية الرياضية بالهايكستب ضمن تشكيل المنتخب المصرى للسلاح (سيف المبارزة) بمشاركة عدد 12 دولة فى بطولة كأس العالم للسلاح للشباب تحت سن 20 سنة.

 هذا وقد أشادت القيادة العامة للقوات المسلحة بهذا الإنجاز الرياضى، مؤكدة حرصها على تقديم كافة أوجه الدعم لأبنائها المتميزين بالمؤسسات العسكرية الرياضية ليكونوا نماذج مشرفة يُحتذى بها لكل شباب الوطن.

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