مصر تستقبل 528 طائرة مساعدات فلسطينية منذ بدء العدوان

أكد الدكتور خالد زايد رئيس فرع الهلال الاحمر المصري بشمال سيناء ان حجم المساعدات الإنسانية التي دخلت إلى قطاع غزة عبر بوابة معبر رفح البري منذ بدء العدوان الإسرائيلي على القطاع وحتي اليوم قد تضمن وصول 528 طائرة إلى مطار العريش الدولي و34 سفينة مساعدات بحرية الي مواني العريش وبورسعيد والسويس تحمل مساعدات لقطاع غزة مقدمة من 40 دولة عربية وأجنبية و13 منظمة إقليمية ودولية.

وأضاف زايد أنه تم تسليم عدد 7 آلاف و179 شاحنة، حملت 111 ألف و490 طنًا من المساعدات الإغاثية المتنوعة إلى قطاع غزة، من بينها 4 آلاف و688 شاحنة، حملت 70 ألف و608 طنًا من المواد الغذائية، وألف و30 شاحنة، حملت 17 ألف و363 طنًا من الإمدادات الطبية، وألف و461 شاحنة حملت 23 ألف و518 طنا من المواد الاغاثية.

وقال زايد أن عدد الشاحنات المصرية التي دخلت قطاع غزة وصل إلى ألفين و691 شاحنة حملت 37 ألف و220 طنًا، بجانب 10 آلاف و4 شاحنات من باقي دول العالم حملت 13 ألف و817 طنًا، فيما قدمت المنظمات الدولية 3 آلاف و484 شاحنة حملت 60 ألف و453 طنًا.

كما جري اليوم إدخال 73 شاحنة إلى قطاع غزة، اليوم من بينها شاحنتي سولار، و4 شاحنات غاز طهي للمنازل، و67 شاحنة تحمل كمية من الأدوية والمستلزمات الطبية والأغذية والمواد الاغاثية والخيام ومياه الشرب

كما تم استقبال 41 جريحا ومصابا فلسطينيا من مستشفيات الصداقة التركي والأقصى والأوروبي وناصر والنجار في قطاع غزة للعلاج في المستشفيات المصرية بمحافظات شمال سيناء والإسماعلية والسويس وبورسعيد والقاهرة.

كما تم استقبال دفعة جديدة من أصحاب الجوازات الأجنبية وعددهم 149 شخصًا يحملون الجنسيات الإيطالية والأردنية والتركية، حيث تجري السلطات المصرية في المعبر إنهاء إجراءات دخولهم البلاد تمهيدا لعودتهم إلي بلادهم عن طريق سفارات دولهم في القاهرة.

كما تم أمس استقبال 33 جريحًا ومصابا و40 مرافقا من مستشفيات قطاع غزة للعلاج في مستشفيات بئر العبد ومجمع طبي الإسماعيلية وأبو خليفة والعريش العام والشيخ زويد والسبيل بالعريش.

وقد أستقبلت مصر منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة أكثر من 1400 مصابًا ومريضا من أبناء غزة لعلاجهم بالمستشفيات المصرية وبعض الدول يرافقم 1500مرافقا، إضافة إلى عبور 23 ألف شخص من الفلسطينيين والرعايا الأجانب ومزدوجي الجنسية، ونحو 3000 مصريا من العالقين بالقطاع.