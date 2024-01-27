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السبت 27 يناير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

وزير التموين يصل بورسعيد لتفقد صومعة الأقماح المستوردة (صور)

وزير التموين خلال
وزير التموين خلال لقائه محافظ بورسعيد
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وصل الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إلى محافظة بورسعيد، اليوم السبت، لتفقد صومعة الأقماح المستوردة بميناء غرب بورسعيد.

وزير التموين يصل بورسعيد لتفقد صومعة الأقماح المستوردة 

واستقبل اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، وزير التموين فور وصوله ديوان عام المحافظة، وعقد اجتماعا بحضور محمد عوض، وكيل وزارة التموين ببورسعيد، وعدد من القيادات التنفيذية وقيادات وزارة التموين لمناقشة عدد من الملفات في مقدمتها الاطمئنان على توافر السلع الغذائية الأساسية بكميات كافية والاستعدادات لاستقبال شهر رمضان المبارك.

ومن المنتظر أن يتفقد وزير التموين ومحافظ بورسعيد صومعة الأقماح المستوردة بميناء غرب بورسعيد، ومصنع إنتاج الزيوت، ومصنع الأرز، ومطحن وشون المنطقة الصناعية جنوب بورسعيد.

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