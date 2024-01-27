السفينة الفرنسية ديكسمود تغادر ميناء العريش بعد علاج المصابين الفلسطينيين

غادرت السفينة الطبية الفرنسية ديكسمود ميناء العريش البحري، في شمال سيناء، بعد انتهاء مهمتها في مساعدة المصابين والجرحى من قطاع غزة، في ظل الحرب الإسرائيلية على القطاع.

وقد وصلت السفينة الفرنسية في 27 نوفمر الماضي لميناء العريش البحري لعلاج جرح يقطاع غزة ومعها سفينة ايالية اخري لعلاج الجرحي الفلسطينيين

و السفينة ديكسمود عبارة عن مستشفى عائم بطاقة 40 سريرًا، و25 سريرا داخليا، و15 سرير عناية متوسطة، و5 أسرة عناية أطفال، وغرفتى عمليات مجهزة، و20 طبيبًا فرنسيًا.

وأكد السفير الفرنسي في القاهرة إريك شوفالييه، أن السفينة الطبية الفرنسية ديكسمود استقبلت منذ وصولها إلى ميناء العريش البحري، في 27 نوفمبر الماضي، عددا كبيرا من الجرحى الفلسطينيين وخاصة الأطفال، وقام الفريق الطبي بالسفينة بعلاجهم وإجراء الجراحات الطبية لهم.

و أعلن السفير الفرنسي، مغادرة السفينة لميناء العريش البحري، بعد إتمام مهمتها، على حد وصفه.

وجاء ذلك خلال زيارة السفير الفرنسي محافظة شمال سيناء، على متن طائرة خاصة حطت في مطار العريش الدولي، لمتابعة أعمال السفينة الطبية، والنظر في أمر مغادرتها، وتفقد المساعدات الإنسانية المقدمة لقطاع غزة.

وقد شهد معبر رفح البري اليوم عبور 33 جريح فلسطيني بينهم 18 مريض سرطان ويرافقهم 44 مرافق فلسطيني وذلك لعلاجهم بالمستشفيات المصرية وقد تم توجيه المصابين والمرضي لمستشفي العريش العلام بسيارات الاسعاف المصرية .