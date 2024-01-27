تجديد حبس المتهمين بقتل شخص وإصابة نجله بالصف

جدد قاضي المعارضات بمحكمة الجيزة، اليوم السبت، حبس شخصين على ذمة التحقيقات، لمدة ١٥ يوما، لاتهامهما بقتل شخص وإصابة نجله بنطاق مركز الصف جنوب المحافظة.

كان قد تبلغ لمركز شرطة الصف بمديرية أمن الجيزة بوجود إطلاق أعيرة نارية بإحدى القرى بدائرة المركز ووفاة عامل إثر إصابته بعيار نارى وإصابة آخر بعيار نارى بالجسم.

بالفحص تبين أنه أثناء سير المتوفى والمصاب بالقرية لشراء بعض المستلزمات فوجئا بشخص ملثم يطلق أعيرة نارية تجاههما من طبنجة مما أدى لحدوث إصابتهما التى أودت بحياة الأول وإصابة الآخر ولاذ بالهرب بالإشتراك مع آخر بإستخدام دراجة نارية"بدون لوحات معدنية"، بسبب خلافات الجيرة بينهم.

عقب تقنين الإجراءات تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة من تحديد وضبط مرتكبى الواقعة شخصين ، لهما معلومات جنائية، بحوزتهما "الطبنجة المستخدمة فى الواقعة و عدد من الطلقات، الدراجة النارية المستخدمة فى الواقعة، لاب توب، 2 هاتف محمول".

بمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما الواقعة على النحو المُشار إليه لذات الخلافات، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.