180 لجنة طبية تشارك في الحملة القومية لتحصين الماشية بالشرقية

تنطلق الحملة القومية لتحصين الماشية ضد مرضي الجلد العقدي وجدري الأغنام في محافظة الشرقية، اليوم السبت، للحفاظ على الثروة الحيوانية وتوفير الرعاية البيطرية لوقايتها من الأمراض والعمل على زيادة إنتاجيتها لتلبية احتياجات السوق المحلي.

وشدد محافظ الشرقية، على ضرورة تكثيف حملات تحصين الماشية ومرور الفرق الطبية البيطرية على أصحاب المزارع والمربين بمختلف قرى و مراكز المحافظة للوقاية من الأمراض والأوبئة والحفاظ علي الثروة الحيوانية.

وأشار اللواء دكتور إبراهيم محمد متولي وكيل الوزارة مدير مديرية الطب البيطري، إلى انطلاق الحملة بالتنسيق مع الجهات التنفيذية والجمعيات الأهلية بالمحافظة من خلال ١٨٠ لجنة طبية وقائية (لجان ثابتة ومتحركة ) مجهزة بكل التجهيزات والأدوات واللقاحات اللازمة ولجان وأهمية الترقيم والتسجيل و لجان الارشاد لتوعية المواطنين بأهمية التحصين مع لجان متابعة من الإدارات المختصة من المديرية ومديري الإدارات ١٧ لجنة للمتابعة وتذليل العقبات لإنجاح فعاليات الحملة.

وأوضح مدير مديرية الطب البيطري أن لجان التحصين ستقوم بمباشرة عملها في مقار اللجان أو الانتقال إلى المنازل للتحصين وترقيم الحيوانات من بيت لبيت لتحقيق أهداف الحملة القومية للحفاظ على الثروة الحيوانية بالمحافظة وزيادة إنتاجياتها.