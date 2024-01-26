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السبت 27 يناير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

"الصحة": نعمل على تعظيم الاستثمارات في المنظومة

متحدث الصحة
متحدث الصحة
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قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، إن الوزارة تعمل على تعظيم الاستثمارات في مجال المنظومة الصحية، وهناك تعاون مع الدول الشقيقة مثل دولة الإمارات في مجالات الذكاء الاصطناعي لتطوير المنظومة الصحية.

وشدد المتحدث باسم وزارة الصحة، في مداخلة هاتفية لبرنامج ” العنكبوت” على فضائية أزهري، على أن هذا التعاون يهدف إلى الاستفادة من خبرات الأشقاء في الإمارات لتطوير المنظومة الصحية في مصر وتقديم أفضل رعاية صحية للمواطن.

وذكر أن وزارة الصحة تتعاون مع مجموعة G42 الإماراتية الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي، لتطوير منظومة الصحة المصرية من خلال توسيع مجالات الاستفادة من الخبرات الخارجية وفق توجيهات رئيس الجمهورية بتعظيم الاستثمارات في هذه المنظومة.

وأوضح أن الاستعانة بمجموعة G42 جاء نظرا لامتلاكها خبرات وإمكانيات مادية كبيرة، واستخدامها للذكاء الاصطناعي في التشخيص والتعامل مع صور الأشعة ومجال المعامل والفحوصات وغير ذلك من الأمور التي تسهل على الفريق الطبي التعمل بشكل أسرع ومع مجموعة كبيرة من النتائج.
 

الإستثمارات الدكتور حسام عبد الغفار الذكاء الاصطناعي المتحدث باسم وزارة الصحة