بالصور.. وصول المشاركين في بطولة السباحة للمحافظات الحدودية بشرم الشيخ

وصل اليوم الجمعة، المشاركون في بطولة السباحة للمحافظات الحدودية النسخة الثانية ٢٠٢٤ ، التي تستضيفها المدينة الشبابية وعلي حمامات سباحة المركز الدولي للتنميه الرياضية بمدينة السلام شرم الشيخ، في الفترة من 26 حتى 30 يناير الجاري .

وقال محمد فتحي وكيل الوزارة ان البطولة تنطلق بمشاركة 5 محافظات حدودية وهي «جنوب سيناء وشمال سيناء وأسوان ومرسى مطروح والبحر الأحمر»، بمشاركة 200 سباح وسباحة لـ3 فئات عمرية «الفئة العمومية وناشئين تحت 14 سنة وناشئين تحت 17 سنة»،تم استقبل الافواجي اليوم ٢٦ / ١ ، وسوف تبدأ الفعاليات غدا 27 يناير من العاشرة صباحا بحمام سباحة المركز الدولي للتنميه الرياضية بشرم الشيخ.

واضاف: أن بطولة السباحة للمحافظات الحدودية أقيمت العام الماضي بمحافظة البحر الأحمر، وتأتي فعاليتها حرصا من الدولة المصرية للاهتمام بالأنشطة الشبابية وحرصا من وزارة الشباب والرياضة لتقديم الخدمات الرياضية للشباب من الجنسين وخاصة للمحافظات الحدودية.

تقام البطولة برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء الدكتور خالد فوده محافظ جنوب سيناء ، وبتوجيهات محمد فتحي توفيق وكيل الوزارة و احمد عبد العزيز وكيل المديرية .

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