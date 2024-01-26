نصائح للطلاب للاستفادة من إجازة نصف العام... ازاي تستثمر وقت فراغك

الكثير من الطلاب لايستغل أوقات إجازة نصف العام الدراسي في أشياء مثمرة ، ليكتشف بعد ذلك أن الإجازة قد استنفذت دون أن ينتج أي شيء مفيد، ، نذكر في هذا التقرير، نصائح هامة ومفيدة يجب على الطالب العمل بها للاستفادة من إجازة نصف العام الدراسي، وفقا لما ذكره موقع "vcestudyguides".



نصائح مفيدة لاستثمار إجازة نصف العام الدراسي :



أوقات من الراحة

الطبيعي ان يحصل الطالب بعد انتهاء المذاكرة أو الامتحانات علي وقت من الراحة بعد فترة قضاها في المذاكرة والامتحانات ومراجعة المواد الدراسية، وبذلك يسترجع حيويته و نشاطه من جديد ويكون علي استعداد للنصف الثاني من العام الدراسي.



تقوية النقاط الضعيفة

علي الطالب أن يستثمر الاجازة في تعلم اللغات وتقوية نفسة في اللغة العربية والانجليزية أو مواد أخري .



الخروج مع الاصدقاء والتنزة مع أفراد العائلة

وذلك خلال إجازة نصف العام الدراسي، الخروج مع أفراد العائلة والأصدقاء لتقوية العلاقات الأسرية وفي نفس الوقت يعمل علي تنشيط الحالة النفسية والتخلص من الضغوط النفسية والإرهاق الذي شعره به أثناء فترة دراسته بالنصف الأولى من العام الدراسي.



ممارسة التمارين الرياضية والهوايات الابداعية

وتعتبر إجازة نصف العام الدراسي، أهم الفرص لاستغلالها لممارسة الألعاب والهوايات وتطويرها مثل ممارسة الرسم والعزف على البيانو والعود ومختلف الألات الموسيقية وغيرها من الهوايات الفنية المختلفة وكذلك ممارسة الجري والتمارين الرياضية .