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السبت 27 يناير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

تليفزيون البوابة

بالفيديو| وداعًا العامري فاروق.. رحيل السياسي والرياضي حبيب الملايين

العامري فاروق
العامري فاروق
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 توفى العامري فاروق، نائب رئيس النادي الأهلي ووزير الرياضة الأسبق، اليوم الجمعة، بعد أزمة صحية مفاجئة تعرض لها في نوفمبر الماضي.

وبدأت أعراض التعب والإعياء عليه دون أي مقدمات، أعقبه تعرضه للإغماء وفقدان الوعي أثناء تواجده داخل مقر النادي الأهلي بالجزيرة، ونقل لمستشفى المعلمين المجاورة لمقر النادي الأهلي.

وأوضحت الفحوصات نزيف في المخ وتوقف القلب لدقائق، وأجريت الإسعافات الأولية ونقل لأحد المستشفيات بأكتوبر، وخضع لعملية جراحية دقيقة طارئة تحت إشراف 5 أطباء.

والعامري فاروق هو رجل أعمال وشخصية سياسية ورياضية بارزة، من عائلة تنتمي كل الانتماء للنادي الأهلي.

شغل منصب وزير الرياضة المصري
من 2 أغسطس 2012 وحتى 2 يوليو 2013، وهو أحد  كبار المستثمرين في مصر في مجال التعليم، وحصل على وسام التعليم الخاص على مستوى الجمهورية من نقابة المعلمين.

نال جائزة رائد من رواد التعليم الخاص 2004 من وزارة التربية والتعليم، وجائزة الإبداع والتميز في مصر يناير 2002 من وزارة الثقافة، وجائزة أحسن ناشر كتاب علمى وجامعى لعامى 2000-2001.

 

العامري فاروق نائب رئيس النادي الأهلي النادي الأهلي بالجزيرة رحيل العامري فاروق