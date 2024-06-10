تريزيجيه يحمل آمال الجماهير المصرية في التأهل لمونديال 2026

قبل ساعات من لقاء منتخب مصر أمام منتخب غينيا بيساو يدخل محمودحسن تريزيجيه لاعب منتخب مصر المحترف بنادى طرابزون التركىمباراته رقم ٧٤ مع الفراعنة حيث أحرز ١٨ هدفا منذ أن تم استدعاهشوقى غريب، المدير الفنى السابق للفراعنة فى عام ٢٠١٤، بينها ٧أهداف فى تصفيات كأس العالم.

ويحمل تريزيجية آمال الجماهير المصرية أمام غينيا بيساو من أجلالتأهل لنهائيات كأس العالم ٢٠٢٥

وأصبح رصيد تريزيجيه فى تصفيات كأس العالم ٢٠٢٦ هى ٥ أهدافبعدما سجل هدفًا فى جيبوتى ساهم فى فوز مصر بسداسية وهدفين فىمرمى سيراليون ليحسم الفراعنة اللقاء بثنائية فى الجولتين الأولىوالثانية من التصفيات.

كما سجل تريزيجيه هدفين فى مرمى بوركينا فاسو وتكون الثنائية الثانيةله بحصد النقاط الثلاث ليصبح هداف المنتخب متفوقًا على محمد صلاح،الذى سجل ٤ أهداف جميعها أمام جيبوتي، ومصطفى محمد صاحبهدف وحيد.

وأصبح تريزيجيه هو المنقذ للفراعنة بتسجيله ٥ أهداف والحصول على ٦نقاط بشكل مباشر من إجمالي ٩ نقاط حققها منتخب مصر بالعلامةالكاملة بعد الجولة الثالثة من تصفيات المونديال.

ورفعت ثنائية تريزيجيه فى مرمى بوركينا فاسو، عدد أهدافه فى تصفياتكأس العالم إلى الهدف رقم ٥ فى التصفيات، ليحتل صدارة ترتيبهدافى التصفيات.

ويأتى فى المركز الثانى بقائمة هدافى التصفيات الأفريقية المؤهلة إلىكأس العالم ٢٠٢٦، محمد صلاح برصيد ٤ أهداف.

ويتقاسم الثنائى باتسون داكا لاعب منتخب زامبيا، وكامورى دومبيالاعب منتخب مالى المركز الثالث برصيد ٣ أهداف لكل منهما.

أرقام تريزيجيه

هداف التصفيات: سجل تريزيجيه ٥ أهداف فى ٣ مباريات لعبها خلالتصفيات كأس العالم ٢٠٢٦، ليصبح الهداف الأول للمنتخب المصرىوالهداف الأول فى التصفيات الأفريقية.

نجح تريزيجيه فى كسر رقم النجم محمد صلاح كأكثر لاعب مصرىتسجيلًا للأهداف فى تصفيات كأس العالم، حيث كان صلاح قد سجل ٤أهداف فى تصفيات النسخة الحالية.

سجل تريزيجيه ثنائية مميزة فى مرمى منتخب بوركينا فاسو، ليقودالمنتخب المصرى لتحقيق الفوز فى المباراة والتقدم خطوة هائلة نحوالتأهل لكأس العالم.

حلم التأهل للمونديال يقترب

يُعدّ تريزيجيه أحد أهم لاعبى المنتخب المصرى خلال الفترة الحالية،وأرقامه المميزة فى تصفيات كأس العالم ٢٠٢٦ تُظهر قدراته العاليةوإمكانياته الكبيرة. وبفضل تألقه، أصبح المنتخب المصرى قريبًا منتحقيق حلم التأهل لكأس العالم.

وتثبت لغة الأرقام مرحلة تطور كبيرة فى أداء تريزيجيه، من حيث القدرةعلى إنهاء الهجمات بشكل سليم وهز شباك المنافسين، بعد أن كان يهدرالعديد من الفرص إلا أن التطور فى المستوى جعله هداف منتخب مصرفى تصفيات أفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم ٢٠٢٦.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة نظيره غينيا بيساو اليوم الإثنين ١٠ يونيوفى تمام الساعة ٧ مساء بتوقيت القاهرة على استاد «٢٤ سبتمبر» معقل منتخب غينيا بيساو.