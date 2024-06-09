بر مصر.. نشرة البوابة نيوز.. أخبار المحافظات اليوم الأحد 9 يونيو 2024

شهدت المحافظات اليوم الاحد 9 يونيو 2024 العديد من الاحداث المهمة ومنها:
وحشني يا ابني.. المتهمة بتخدير ابنها لاستخراج أعضائه توجه رسائل من داخل محبسها
غدًا.. 13 ألف طالب يؤدون امتحانات الثانوية العامة في دمياط
الثانوية العامة|توفير باصات لنقل الطلاب والمراقبين إلى لجانهم بمدينة المنيا الجديدة
محافظ المنوفية يتفقد بدء رصف محور مليج – جنزور باستثمارات 50 مليون
بسبب السرعة.. إصابة 16 شخصًا في حادث تصادم ميكروباص بالمنيا
"الطريشة" القاتلة تلدغ مسنًا بواحة الفرافرة في الوادي الجديد
ضبط تروسيكل محمل بدقيق بلدي مهرب للسوق السوداء في الفيوم
"روبوت آلي وبوابة إلكترونية" مشروعات تخرج لطلاب نوعية مطروح
محافظ أسوان: سلسلة من الإنجازات يشهدها قطاع الطرق والكبارى بتنفيذ مشروعات غير مسبوقة