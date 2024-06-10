مقتل فلاح علي يد ابن عمه بسبب خلافات علي قطعه أرض بالفيوم

لقي فلاح مصرعه، على يد ابن عمه، بسبب خلافات على قطعه ارض مبان، وذلك بقرية موالك الحجر التابعة لمركز إطسا بمحافظة الفيوم، وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة.

تلقى اللواء ثروت المحلاوي مدير أمن الفيوم، إخطارًا من مأمور مركز شرطة إطسا بورود إخطارًا من مرفق إسعاف مستشفى إطسا المركزي، بوصول مزارع إلى المستشفى مصابا باشتباه نزيف في المخ، وتوفي أثناء تلقيه الإسعافات الأولية، وعلى الفور انتقلت قوات الأمن وسيارة الإسعاف إلى موقع الحادث.

بالانتقال والفحص تبين مقتل فلاح يدعى "بكري عيد خلاف "، 46 عاما، ويعمل مزارع، متأثر بإصابته بضربه على رأسه ب" عصا شوم "على يد ابن عمها ويدعى "سيد محمد خلاف " 47 عاما مزارع، وذلك بسبب خلافات علي قطعه ارض مباني، بقرية موالك الحجر، بدائرة المركز، وقام المجني عليه بتسليم نفسه إلى مركز شرطة أطسا.

وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى إطسا المركزي تحت تصرف جهات التحقيق.

وتم تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة التي تتولى التحقيق للوقوف على الأسباب والملابسات، والتي أمرت بتسليم جثمان المتوفي لذويه فور الانتهاء من استخراج تصريح الدفن لدفنه في مقابر أسرته في الفيوم.