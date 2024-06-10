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الإثنين 10 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ المنوفية يفتتح أعمال تطوير النصب التذكاري بالباحور

جانب من الافتتاح
جانب من الافتتاح
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افتتح اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، النصب التذكاري الجديد بمدينة الباجور، بعد تطويره وتجديده، وذلك ضمن احتفالات المحافظة بعيدها القومي الـ118، حضر الافتتاح عدد من المسؤولين والشخصيات العامة.

وشهدت أعمال تطوير النصب التذكاري إحلال وتجديد وفق المعايير المحددة، بما في ذلك إضاءة الهيكل وإنشاء أحواض الزهور.

 كما تم تطوير ورصف ورفع كفاءة شارع الجيش والجزيرة الوسطى، بهدف إضفاء مظهر جمالي وحضاري للمنطقة.

تفقد المحافظ أعمال الرصف والتطوير في شارع الجيش، وأشار إلى تنفيذ 9 مشروعات خدمية وتنموية في مركز ومدينة الباجور ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي 2023-2024 بقيمة تقارب 65 مليون جنيه.

وتتضمن هذه المشروعات رصف شوارع رئيسية وفرعية، بما في ذلك شارع بورسعيد والشارع الرئيسي بمدينة الباجور، بهدف تحسين وتطوير البنية التحتية في المحافظة.

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إحتفالات المحافظة بعيدها القومي اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية المنوفية محافظ المنوفية مدينة الباجور