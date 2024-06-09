إطلاق "myGINNE" أحدث تطبيق للتجارة الإلكترونية السريعة في السوق المصرية

شهد السوق المصرية مؤخرًا إطلاق تطبيق "myGINNE"، الذي يمثل أحدث ابتكارات التجارة الإلكترونية السريعة، مستهدفًا بقوة المناطق النائية والأرياف والمدن الصغيرة.

وقد حقق التطبيق نجاحًا ملفتًا في مدينة العبور خلال فترة قصيرة، مما يعكس تطلعاته للتوسع والوصول إلى شريحة أوسع من المستهلكين في تلك المناطق.

صرحت رينادا حسام، مدير التسويق لشركة myGINNE: "إن سوق بيع المواد الغذائية في مصر شهد ظهورًا ملحوظًا للتجارة السريعة الإلكترونية، مما أطلق عصرًا يتميز بعرض السلع إلكترونيًا وتجارب أكثر راحة للمستهلك". وأضافت أن المستهلكين اليوم يتوقعون التوصيل الفوري والجودة العالية، مما دفع العديد من تجار التجزئة التقليديين إلى البحث عن حلول تقنية لمواكبة هذه التغيرات بكفاءة وأقل تكاليف ممكنة.

وأوضحت حسام أن شركة myGINNE تسعى لتطوير محلات السوبرماركت والبقالة غير المنظمة، ودعم التجار المحليين من خلال توفير التكنولوجيا الحديثة وسلسلة توريد فعالة، مما يساعد في توصيل التجار بعدد أكبر من المستهلكين.

وأضافت حسام: "myGINNE هي شركة رائدة في مجال البرمجيات كخدمة (SaaS)، وتهدف إلى سد الفجوة بين التجار المحليين والعصر الرقمي". وأكدت أن التطبيق حاليًا يخدم مدينة العبور فقط، ولكن الشركة تطمح للوصول إلى جميع أنحاء الجمهورية، خصوصًا الأرياف والمدن الصغيرة، بهدف تحسين تجربة المشتري دون الاستغناء عن "السوبرماركت اللي جمب البيت".

واختتمت حسام بتأكيدها على أهمية دعم المجتمع المحلي من خلال استكشاف الحلول التكنولوجية المتاحة، التي تساعد التجار وتطور تجربة شراء احتياجاتنا اليومية.