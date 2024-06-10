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الإثنين 10 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

إصابة 14 شخص في انفجار أنبوبة بوتاجاز بالمنيا

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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أصيب 14 شخص  إثر انفجار أنبوبة بوتاجاز بقرية الجندية التابعة إداريا لمركز بني مزار شمال محافظة المنيا.

تلقت الأجهزة الأمنية إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يتضمن اندلاع حريق داخل منزل في بقرية الجندية التابعة إداريا لمركز  بني مزار شمال محافظة المنيا إثر انفجار أنبوبة بوتجاز.

 انتقلت قوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية على الفور إلى موقع البلاغ وتبين إصابة أكثر من 14 شخصا إثر انفجار أنبوبة بوتاجاز.

وتم نقل المصابين إلى مستشفى بني مزار التكاملي لتلقي العلاج اللازم وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات

الأجهزة الأمنية الحماية المدنية بني مزار أنبوبة بوتجاز النيابة العامة