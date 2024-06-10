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الإثنين 10 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

50 مليون جنيه سنويًا.. حوار بين خالد البلشي وضياء رشوان حول زيادة بدل الصحفيين

الكاتب الصحفي خالد
الكاتب الصحفي خالد البلشي
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قال الكاتب الصحفي خالد البلشي نقيب الصحفيين، إن تحسين الوضع المهني للصحفيين بما يتناسب مع قيمة عمل الصحفي ضرورة، مشيرا إلى أن المهنة تعاني من أزمة كبيرة، والدولة من الممكن أن تتدخل لدعم المهنة في ظل حاجتنا إلى زيادة الأجور.

ونوه خلال لقائه ببرنامج في "المساء مع قصواء"، تقديم الإعلامية قصواء الخلالي، المذاع على فضائية سي بي سي،  أن العمل على تحسين الأوضاع الاقتصادية للصحفيين يجب أن يتواكب معه زيادة بدل التدريب والتكنولوجيا، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية للصحفيين.

وتابع أن البدل جزء من تطور التكنولوجيا، وزيادته لا يكلف أرقاما كبيرة، ورد عليه النقيب السابق ضياء رشوان ورئيس هيئة الاستعلامات:" سأتحدث بنسب وليس أرقاما لأن ما يتقاضاه الصحفيين لا يليق بقيمة عملهم، فحتى يزيد البدل بنسبة 20 % نحتاج ما يقرب من 50 مليون في السنة، من أجل القائمين على المهنة".
وأكد البلشي أن زيادة البدل ينعكس على أوضاع المهنة وتطورها، ودعم صناعة الوعي، مختتما أن زيادة بدل التدريب والتكنولوجيا الذي يتقاضاه الصحفيين أصبح ضروريا لأداء الصحفيين واجبهم المهني  في ظل هذه الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها المهنة.

الكاتب الصحفي خالد البلشي نقيب الصحفيين زيادة الأجور 50 مليون جنيه بدل الصحفيين