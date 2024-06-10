سياحة الشيوخ توصي بضرورة تفعيل المنتج السياحي "العمرة بلس"

رحبت لجنة الثقافة والأثار والسياحة والإعلام بمجلس الشيوخ برئاسة النائب محمود مسلم بالمنتج السياحي الجديد، والذى أطلقته وزارة السياحة ويحمل اسم "العمرة بلس"، بهدف زيادة معدلات الاستقطاب السياحي بالنسبة لحركة السياحة الدينية في مصر.

وأكد النائب محمود مسلم أهمية هذا المنتج السياحي للغاية لتعزيز السياحة الروحانية في مصر، لافتا إلي أن هذا المنتج يستهدف تنظيم برامج سياحية متكاملة تتيح للمعتمرين بالسعودية زيارة مصر والمواقع الأثرية الإسلامية سواء قبل أو بعد الانتهاء من أداء مناسك العمرة، لاسيما في ظل المدة الزمنية القصيرة للمسافة بين مصر والسعودية والتي لا تتعدى ساعتين عن طريق النقل الجوي.

وشدد النائب محمود مسلم رئيس اللجنة البرلمانية على ضرورة اكتمال الرؤية حول تطوير السياحة الروحانية في مصر، مشيرا إلي أن برنامج" العمرة بلس" سيحظى بترحاب من قبل المعتمرين من دول جنوب شرق أسيا لاهتمامهم الشديد بمساجد آل البيت والتي شهدت تطويرا كبيرا في الفترة الماضية.

مشيرا إلي جهود التطوير التي قدمتها الحكومة المصرية لإعادة الحياة والروحانية لمساجد آل البيت "سيدنا الحسين والسيدة زينب والسيدة نفيسة ".

من جانبها أكدت الدكتورة غادة شلبي نائب وزير السياحة والأثار الدور المبذول بهدف رفع معدلات السياحة الوافدة إلي مصر، وذلك من خلال إطلاق تأشيرة متعددة الدخول، وكذلك تسهيل إجراءات تأشيرة الدخول لبعض الجنسيات التي تقوم بزيارة المملكة العربية السعودية لأداء مناسك العمرة.

وأشارت إلي إطلاق برنامج "العمرة بلس "ونتشاور مع شركائنا بالمملكة العربية السعودية حول هذا المنتج، لافتة إلي ترحاب الجانب السعودي بهذا المنتج السياحي، خاصة فى ظل النهضة التى تشهدها السعودية في ملف السياحة الروحانية.