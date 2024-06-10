مصرع طفل في حريق سوبر ماركت بالفيوم

لقي طفل بالعقد الثاني من العمر مصرعه، اليوم الأحد ؛ جراء نشوب حريق في سوبر ماركت اثناء تواجده لشراء حلوى بناحية قرية فيدمين التابعة لدائرة مركز شرطة سنهور القبلية بمحافظة الفيوم.

المعلومات الأولية أفادت بأن نيران الحريق التهمت محتويات السوبر ماركت بالكامل، فيما انتقلت الأجهزة الأمنية والجهات المعنية وقوات الحماية المدنية إلى موقع الحريق حيث تم إخماد النيران، فيما جرى نقل جثة الصبي المتوفى إلى ثلاجة حفظ الموتى في مستشفى الفيوم العام والتحفظ عليها تحت تصرف جهات التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية في مديرية أمن الفيوم، إخطارًا يفيد بشأن ما تبلغ لـ شرطة النجدة بورود بلاغ بـ اندلاع حريق كبير في سوبر ماركت بناحية قرية فيدمين التابعة لدائرة ونطاق مركز شرطة سنهور القبلية.

انتقلت الحماية المدنية إلى موقع البلاغ على الفور، حيث تمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على الحريق، وإخماد النيران ومنع امتدادها إلى المساكن الملاصقة والمحلات التجارية الموجودة في المنطقة.



أسفر الحريق عن وفاة صبي يدعى "حازم محمد ناصر " 11 عاما، فيما التهمت النيران محتويات السوبر ماركت بالكامل.

التحريات الأولية أفادت بنشوب الحريق جراء حدوث ماس كهربائي، وبالعرض على جهات التحقيق طلبت تحريات المباحث عما إذا كانت هناك شبهة جنائية في الحريق من عدمها، وأمرت بتشكيل لجنة فنية ومالية لتحديد قيمة الخسائر ومدى سلامة المبنى المحترق من عدمها.