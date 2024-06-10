المكافآت تنتظر لاعبي المنتخب حال تخطى غينيا بيساو في تصفيات المونديال

وعد جمال علام رئيس اتحاد الكرة، لاعبي منتخب مصر والجهاز الفني بصرف مكافآت مالية كبيرة، بخلاف اللائحة المنصوص عليها، في حال الفوز على غينيا بيساو اليوم، في عقر دارهم، في التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم ٢٠٢٦.

وأبلغ رئيس اتحاد الكرة المدير الفني حسام حسن بمضاعفة المكافأة المالية في حالة الفوز لتحفيز اللاعبين.

من جانبه؛ حرص الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، على مؤازرة وتوديع بعثة المنتخب الوطني بمطار القاهرة الدولي، قبل سفرهم إلى غينيا بيساو استعدادا لمواجهة منتخب غينيا بيساو في إطار الجولة الرابعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم ٢٠٢٦أمريكا وكندا والمكسيك.

وطالب وزير الرياضة اللاعبين بتحقيق الفوز في المباراة التي تقام على ملعب استاد "٢٤ سبتمبر"، اليوم الاثنين، وحصد ثلاث نقاط تعزز من التأهل لكأس العالم، مطالبًا اللاعبين ببذل مزيد من الجهد والتركيز، وتقديم أفضل مستوى وأداء يليق بكرة القدم المصرية.

وتوجه وزير الرياضة إلى مطار القاهرة الدولى وجلس مع الفريق أثناءإنهاء إجراءات سفرهم على الطائرة المصرية المتجهة إلى غينيا بيساوبرئاسة المهندس خالد الدرندلى نائب رئيس الاتحاد المصري؛ مؤكدا أنالحكومة المصرية تدعم المنتخب الوطنى خلال مبارياته، وقال: "لدى ثقةكبيرة فى قدراتكم وما تحملون على عاتقهم مسئولية كبيرة لإسعادالجماهير المصرية".

بينما وجه الكابتن حسام حسن المدير الفني للمنتخب الوطني، شكر البعثة الكبيرة للحكومة المصرية ممثلة في وزير الشباب والرياضة، على الدعم المستمر للمنتخب وتوديع الفريق بالمطار أثناء إنهاء الإجراءات،مؤكدا أن المنتخب سوف يلعب من أجل الفوز وتحقيق الثلاث نقاط تقربهم من الوصول إلى كأس العالم ولن يدخر أي مجهود داخل أرض الملعب.

ويتصدر منتخب مصر المجموعة الأولى برصيد ٩ نقاط، حيث تمكن المنتخب الوطني من تحقيق الفوز في الثلاث جولات بالتصفيات،على حساب منتخب جيبوتي في الجولة الأولى بستة أهداف دون مقابل، والفوز على سيراليون في الجولة الثانية بهدفين دون مقابل والجولة الثالثة الفوز على بوركينافاسو بهدفين مقابل هدف.