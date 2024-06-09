رئيس بني مزار نتصدى بحسم لمشاكل المواطنين دون تعارض مع حقوق الدولة

أكد اللواء أركان حرب أحمد السايس رئيس مركز ومدينة بنى مزار على تحديد لقاءات فردية وشخصية الاربعاء االمقبل الموافق 12\6\2024 من الساعه العاشرة صباحاً وحتى الساعة الثانية عشر ظهراً بقاعة الوحدة المحلية لمركز ومدينة بنى مزار وذلك فى اطار التصدى العاجل والفوري لمشاكل المواطنين.

أضاف رئيس مدينة بني مزار سوف يتم تخصيص هذا اليوم لمواطني المجالس القرويه الأتية (بنى صامت - الحسينيه - القيس - بنى على) وعلى المواطنين من لديهم مشاكل ومتطلبات إحضار طلب كتابى يفيد بتفاصيل المشكلة مع إحضار المستند الدال عليها إن وجد وبطاقة الرقم القومى

وفى ذات السياق شدد على القيادات التنفيذيه لمناقشة المشاكل التى تخص المواطنين ووجه الإدارات المعنية المختلفة بضرورةحل المشاكل اولا باول و بما لايتعارض مع الحفاظ علي حقوق الدولة

واختتم اللواء احمد السايس تصريحاته بأن هذا يأتي بناء على توجيهات اللواء أسامه القاضى محافظ المنيا بأهمية عقد لقاءات جماهيرية وفردية للتواصل مع المواطنين والتصدى لمشاكلهم اولا باول.