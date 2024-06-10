مفاجأة.. صورة قديمة تجمع عمرو دياب بالمعجب المثير للجدل

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورة قديمة تجمع الفنان عمرو دياب بالمعجب بطل واقعة الفيديو الشهير.

وترجع الصورة لعدة سنوات سابقة حيث حرص المعجب على التقاطها مع عمرو دياب وظهر الاثنان مبتسمان خلالها ورحب به وقتها الهضبة دون مشاكل.

عمرو دياب كان قد تصدر المواقع الإخبارية، وصفحات التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية، وأصبح الهضبة عمرو دياب ترند مصر والعالم، بعد موجة من الغضب جراء صفعة معجب حاول التقاط «سيلفي» معه في أحد الأفراح، وتشبث به بشكل مزعج.

تطور الأمر بقرار المعجب تحرير محضر بالواقعة، ليقوم عمرو بتحرير محضر أيضا بعد رفض المعجب التصالح ولجوئه لتحرير محضر ضده.

