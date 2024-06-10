ads
الإثنين 10 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

مفاجأة.. صورة قديمة تجمع عمرو دياب بالمعجب المثير للجدل

عمرو دياب وأحد معجبيه
عمرو دياب وأحد معجبيه
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورة قديمة تجمع الفنان عمرو دياب بالمعجب بطل واقعة الفيديو الشهير.

وترجع الصورة لعدة سنوات سابقة حيث حرص المعجب على التقاطها مع عمرو دياب وظهر الاثنان مبتسمان خلالها ورحب به وقتها الهضبة دون مشاكل.
 عمرو دياب كان قد تصدر المواقع الإخبارية، وصفحات التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية، وأصبح الهضبة عمرو دياب ترند مصر والعالم، بعد موجة من الغضب جراء صفعة معجب حاول التقاط «سيلفي» معه في أحد الأفراح، وتشبث به بشكل مزعج.

تطور الأمر بقرار المعجب تحرير محضر بالواقعة، ليقوم عمرو بتحرير محضر أيضا بعد رفض المعجب التصالح ولجوئه لتحرير محضر ضده.
 

مفاجآت صورة قديمة تجمع عمرو دياب بالمعجب المثير