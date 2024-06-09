الثانوية العامة 2024.. وكيل تعليم البحر الأحمر: الطلاب أمانة في أعناقنا

عقد مساء اليوم الاحد، الدكتور هشام منير وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحر الأحمر محمر إجتماعاً مع رؤساء لجان إمتحان الثانوية العامة والمقرر إنطلاقها غدا الأثنين الموافق ١٠ من شهر يونيو الجاري.

جاء ذلك بحضور مصطفى عبده وكيل المديرية وفايزة أحمد مدير عام التعليم العام ورئيس مركز التوزيع ومحمد مسلم مدير عام الخدمات التربوية والدكتور أحمد حسين مدير إدارة الغردقة التعليمية و أحمد الدليل مدير إدارة التعليم الثانوي بالإدارة والدكتور وائل بكر مدير اللامركزية ؤعبد اللطيف محمد مدير أمن المديرية.

وفي بداية الإجتماع نقل السيد وكيل الوزارة تحيات الأستاذ الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، و محافظ البحر الأحمر وللسادة رؤساء اللجان، متمنياً لهم كل التوفيق والسداد في إمتحانات الشهادة الثانوية

وطلب منير، من رؤساء اللجان بضرورة ضبط النفس وتوفير المناخ المناسب والهدوء كي يتمكن الطلاب من أداء الامتحان بشكل سليم

وشدد، علي ضرورة الإلتزام بالتعليمات والقرارات الوزارية المنظمة لأعمال الإمتحانات والمحافظة على إنضباط العملية الإمتحانية داخل اللجان بالاضافة الي عدم السماح بإصطحاب أجهزة الهاتف المحمول أو أى أجهزة إلكترونية أخرى داخل مقر لجان سير الإمتحان سواء من الطلبة أو الملاحظين.

وأكد وكيل التعليم، في تصريحات صحفيه، مساء اليوم الاحد، أن الطلاب أمانة في أعناقنا جميعاً، ويجب مراعاة العامل النفسي لهم والظروف الصحية والإطمئنان عليهم حتى آخر دقيقة فى زمن الإمتحان موجهاً بأن دور رئيس اللجنة أو المراقب هو تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب على أن نضع دائما مصلحة الطالب في المقدمة.

وعلي صعيد آخر فقد إستعرض وكيل الوزارة كافة جزئيات عمل رئيس اللجنة وسرد العديد من الأخطاء والمواقف التي قد يقع فيها رئيس اللجنة، وسبل التصرف الصحيح والتعامل حيال تلك المواقف سارداً بعض النقاط الهامة التي يجب أن تؤخذ في الإعتبار.

وأكد علي رؤساء اللجان بضرورة توجيه الملاحظين للتأكد من قيام كل طالب بكتابة بياناته علي أوراق الإجابات الخاصة به ( البابل شيت ) مع ضرورة تواجدهم في اللجان في تمام الساعة السابعة صباحاً استعداداً لإستلام صناديق الأسئلة

مع تواجد الملاحظين والمراقبين في الساعة الثامنة وذلك لتنظيم دخول الطلاب بالتنسيق مع مسئولي أمن اللجان وتفعيل إستخدام العصا الإلكترونية للكشف عن أي أجهزة في حوزة الطلاب وذلك من أجل تحقيق الإنضباط داخل اللجان الإمتحانية .



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