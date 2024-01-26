إنفوجراف.. الحصاد الأسبوعي لوزارة الزراعة

أصدر مركز المعلومات الصوتية والمرئية، التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، "الانفوجراف الأسبوعي" في نسخته رقم ١٧٩، حول الحصاد الأسبوعي لأهم أنشطة الوزارة، خلال الأسبوع الماضي في الفترة من ١٩ وحتى ٢٥ يناير الجاري، بالتعاون مع المكتب الإعلامي للوزارة، كما أصدر المركز أيضا ملخصا بالفيديو، حول أنشطة الوزارة خلال نفس الفترة.

وسلط الانفوجراف الضوء على تفقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، محطة انتاج شتلات قصب السكر، بمركز كوم أمبو، بمحافظة أسوان واستمع إلى شرح من السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي حول اعمال المحطة، والمستهدف منها، فضلا عن بروتوكول التعاون الذي شهد مراسم توقيعه أيضا رئيس مجلس الوزراء، بين وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ووزارة الموارد المائية والري، ومحافظة القليوبية، بشأن الاستثمار المشترك لمنطقة الشاليهات بقرية "مرجانة" بمدينة القناطر الخيرية.

وخلال هذا الأسبوع ألقى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، كلمة أمام فعاليات النسخة الرابعة لمؤتمر التنمية المستدامة، حيث أكد خلالها أن الإجراءات الاستباقية التي اتخذتها الدولة أدت إلى تحقيق الأمن الغذائي للمواطنين، كما عقد الوزير اجتماعا موسعا، لمتابعة التكليفات الخاصة بالمشروع القومي للتحول الى زراعة قصب السكر بنظام الشتلات، كما كلف الوزير مركز البحوث الزراعية، وقطاع الارشاد الزراعي، والمعنيين بالوزارة، بالتوسع في توعية المزارعين بأهمية التحول لزراعة قصب السكر بنظام الشتلات.

وزار الدكتور عادل عبدالعظيم رئيس مركز البحوث الزراعية معهد بحوث الإنتاج الحيواني وعقد اجتماعا مع قيادات المعهد والباحثين، في إطار تطوير آليات العمل في المعاهد والمعامل التابعة للوزارة، كما أصدر أيضا المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية، تقريرا مفصلا خلال هذا الأسبوع، استعرض من خلاله أهم إنجازاته على الصعيدين المحلي والدولي خلال عام 2023.

وخلال هذا الأسبوع قامت الفرق الإرشادية بتنفيذ أنشطتها بكثافة على المحاصيل الشتوية والإنتاج الحيواني في عدد(22) محافظة ومديرية زراعة، كما نظم معهد بحوث التناسليات الحيوانية قافلة بيطرية مجانية لمحافظة أسيوط لعلاج مواشي صغار المربين والمزارعين والتلقيح الاصطناعي وتحسين السلالات في قري المحافظة.

وأعلن الدكتور مصطفى عمارة رئيس بحوث المعاملات الزراعية والمتحدث الإعلامي لمعهد بحوث القطن، أنه تم تداول 78 ألف قنطار والسعر تجاوز 17 ألف جنيه خلال المزاد التاسع بالإسكندرية، كما أعلن أيضا الدكتور رفعت الجمل مدير المعمل المركزي لبحوث الثروة السمكية عن تجديد اعتماد مركز تميز الاتحاد الإفريقي للاستزراع السمكي بالمعمل المركزي لبحوث الثروة السمكية (CLAR) مصر. كما تعمل الإدارة المركزية لمكافحة الآفات على وقاية محصول القمح من الآفات، حيث تم توفير الطعوم اللازمة لمكافحة القوارض، وكذلك مكافحة سوسة النخيل الحمراء.

يذكر ان مركز المعلومات الصوتية والمرئية، والمكتب الإعلامي للوزارة، يصدران الجمعة من كل أسبوع، انفوجرافا وفيديو باسم: الزراعة في أسبوع، لإلقاء الضوء على ملخص ما تم من أنشطة وجهود، بكافة القطاعات والهيئات، التابعة للوزارة، فضلا عن انفوجراف وفيديو كل ثلاثاء باسم: الزراعة في كل مصر، حول أنشطة وجهود القطاع الزراعي، بالمحافظات المختلفة، كما أصدر المركز مؤخرا، سلسلة دليل خدمات وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والذي يلقي الضوء على الخدمات التي تقدمها الوزارة للمزارع والمربي، كذلك اصدار ارقام في الزراعة، الذي يلقى الضوء على إنجازات القطاع الزراعي بالأرقام، فضلا عن إصداره الأخير MALR مجلة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، الالكترونية الشهرية، الزراعية المتخصصة الإخبارية والمتنوعة.

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