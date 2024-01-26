انطلاق القافلة الدعوية الكبرى "الدفاع عن الأوطان" بالقليوبية

أعلن الشيخ صفوت أبو السعود وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية، انطلاق القافلة الدعوية الكبرى بالقليوبية، تحت عنوان الدفاع عن الأوطان والذي يتواكب مع احتفال الدولة المصرية بعيد الشرطة الـ 72.

وأوضح وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية، أن القافلة الدعوية أوضحت أهمية الحفاظ على الأوطان والتي تعد من أهم مقاصد الشرع الشريف، وأنه لا حياة بلا وطن وهو المعنى الذي لا يعرفه إلا من فقد الوطن.

وأضاف وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية، أن القافلة أقيمت بمساجد قرية سنهرة مركز طوخ، وانطلقت بلقاء واعظات القليوبية، حيث قامت الواعظتان تهاني عناني وفاطمة الجيوشي بالمشاركة في القافلة الدعوية الكبرى بالقليوبية.

كما تضمنت القافلة المقرأة النموذجية للأصوات الحسنة للأئمة ومجلس الصلاة على سيدنا محمد وأداء صلاة الجمعة.

وأضاف وكيل وزارة الأوقاف، أن القافلة تضمنت أنشطة التثقيف للأطفال، والذي يضم عددا من الفقرات تضم قراءة القرآن الكريم، والحديث الشريف، والنسب النبوي الشريف، بمشاركة مئات الأطفال من أبناء القرية.

وأكد وكيل الوزارة أنه جرى افتتاح مسجد سيدي مبارك بالشموت مركز بنها اليوم بعد تجديده وإحلاله.

القافلة الدعوية

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