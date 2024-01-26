ضبط مالك شركة هارب من تنفيذ 255 سنة حبس بالشيخ زايد

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة من ضبط مالك شركة مطلوب التنفيذ عليه في 149 حكم قضائي بإجمالي 255 سنة حبس بدائرة قسم شرطة أول الشيخ زايد.

كانت قد وردت معلومات إلى المقدم عمرو مصطفى عبدالعال رئيس مباحث قسم شرطة أول الشيخ زايد بمديرية أمن الجيزة مفادها تواجد مالك شركة، مطلوب التنفيذ عليه فى 149 حكم فى قضايا "شيكات" بإجمالي عقوبات بالحبس 255 سنة وكفالات مالية، بدائرة القسم.

وبعد التأكد من صحة المعلومات وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبطه وبمواجهته بالأحكام الصادرة ضده أقر بصحتها.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.