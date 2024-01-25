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الجمعة 26 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

موعد امتحانات الثانوية العامة والدبلومات الفنية 2024

الثانوية العامة
الثانوية العامة
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انتهت امتحانات الفصل الدراسي الأول اليوم الخميس الموافق 25 يناير، بجميع المدارس، على أن تبدأ إجازة نصف العام بعد غدٍ السبت الموافق 27 يناير الجاري.

وبحسب الخريطة الزمنية لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تبدأ امتحانات الدبلومات الفنية السبت ١ يونيو ٢٠٢٤، وقررت الوزارة بدء امتحانات الثانوية العامة 2024، 22 يونيو المقبل. 
وتعتبر فترة امتحانات الفصل الدراسي الثاني ضمن أيام الدراسة الفعلية وتحتسب ضمن نسبة الحضور المنصوص عليها قانونيًا.

ويخصص الأسبوع الأخير للمراجعة لجميع الصفوف. 
 

يشار إلى أن  مدة إجازة نصف العام أسبوعين وتبدأ رسميا بعد غدٍ السبت الموافق ٢٧ يناير وتنتهي الخميس ٨ فبراير ٢٠٢٤، وفي حالة تعارض موعد إجازة نصف العام مع إجازة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وقطاع المعاهد الأزهرية يتم توحيد الإجازة معهما. 

وهذه المواعيد تشمل جميع مراحل التعليم المختلفة بالمدارس الرسمية والرسمية اللغات والخاصة والخاصة لغات.

وتواصل المدارس بالمحافظات، إعلان نتائج صفوف النقل.

 فيما ينطلق الفصل الدراسي الثاني السبت ١٠ فبراير ٢٠٢٤ إلى الخميس ٦ يونيو ٢٠٢٤.

ويشار إلى أن  امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية السبت ٢٥ مايو ٢٠٢٤.

 

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