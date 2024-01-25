دار نشر الجامعة الأمريكية تشارك في معرض القاهرة الدولي للكتاب 2024

تشارك دار نشر الجامعة الأمريكية بالقاهرة في الدورة 55 من معرض القاهرة الدولي للكتاب الذي يفتح أبوابه للجمهور اليوم الخميس ويستمر حتى 6 فبراير بمركز مصر للمعارض الدولية بالقاهرة الجديدة.

وخلال فترة المعرض الذي يستمر ثلاثة عشر يومًا، سيتم بيع جميع كتب دار نشر الجامعة الأمريكية بالقاهرة بخصم 20%، بالإضافة إلى طرح أكثر من 200 عنوان من كتب دار نشر الجامعة بخصومات تصل إلى 75% وأسعار تبدأ من 30 جنيها مصريا.

كما يقدم الجناح ركن مخصص للأطفال به مجموعة كبيرة ومتنوعة من الكتب لجميع الأعمار وطاولات تلوين ليقوم الأطفال بممارسة إبداعاتهم الفنية.

وتقدم دار نشر الجامعة أثناء المعرض أيضًا، حوالي خمسين كتابًا جديدًا تم إصدارها العام الماضي وهي أول سيرة ذاتية للدكتور مجدي يعقوب بعنوان "جراح ومتمرد"، قام بكتابتها الصحفي البريطاني البارع سيمون بيرسون وفيونا جورمان، بالإضافة إلى كتاب "الموسيقى الفلسطينية في المنفى" للباحث لويس بريهوني، وهي دراسة تاريخية ومعاصرة للموسيقيين الفلسطينيين في المنفى في دول الشرق الأوسط، وكتاب "فراعنة نوبيين في مصر" لعالم المصريات الشهير والكاتب الأكثر مبيعًا إيدن دودسون، بالإضافة إلى الترجمة الإنجليزية لرواية "بيت القبطية" للكاتب المصري أشرف العشماوي التي ترجمها للإنجليزية بيتر دانيال.

كما تشارك هذا العام كلية التعليم المستمر بالجامعة الأمريكية بالقاهرة في جناح دار النشر للقاء الزوار والرد على جميع استفساراتهم حول البرامج الدراسية والدورات المتاحة بالكلية.

وتعرض دار نشر الجامعة الأمريكية بالقاهرة إصداراتها في صالة 2 جناح رقم 52، مواعيد العمل من العاشرة صباحًا للثامنة مساءً، وتمتد يومي الخميس والجمعة حتى التاسعة مساءً.