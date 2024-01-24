الأونروا تدين القصف الإسرائيلي لملجأ تابع للوكالة في خان يونس

أدان المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، فيليب لازاريني، مساء اليوم الأربعاء، القصف الإسرائيلي الذي استهدف ملجأ تابعًا للوكالة في خان يونس جنوب قطاع غزة، ووصفه بأنه "انتهاك صارخ لقواعد الحرب".

وأعرب لازاريني عن استيائه من الحادثة في منشور نشره على منصة (إكس) اليوم، حيث قال: "مرة أخرى، انتهاك صارخ للقواعد الأساسية للحرب".

وكان المدفعية الإسرائيلية قد قصفت مبنى تعليميًا يتبع للأونروا في خان يونس، ما أدى إلى إصابة ومقتل عشرات الفلسطينيين النازحين، وتكونت الغالبية العظمى منهم من النساء والأطفال وكبار السن.

استهدفت مدفعية الاحتلال مبنى مدرسة الصناعة التابعة لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، حيث يتواجد أكثر من 10 آلاف نازح داخله. أسفر القصف عن اندلاع حريق ضخم في خيام النازحين، وأدى إلى وقوع عدة إصابات واستشهاد العديد منهم.

وفي سياق العدوان المستمر على غزة منذ السابع من أكتوبر، قامت قوات الاحتلال بتوجيه هجماتها إلى مدارس ومراكز إيواء تابعة للأونروا، إضافة إلى استهداف المستشفيات والمراكز الصحية وسيارات الإسعاف، بالإضافة إلى تدمير البنية التحتية في القطاع.