أمم أفريقيا| انهيار المنتخبات الكبرى.. والجزائر آخر الضحايا

اقترب دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2023 التي تستضيفها كوت ديفوار من نهايته، حيث لم يتبق سوى مباريات المجموعتين الخامسة والسادسة، التى تقام مساء اليوم الأربعاء، وقد تأهل رسميا إلى دور الـ16 حتى الآن 10 منتخبات في انتظار أوائل المجموعتين الخامسة والسادسة (4 منتخبات)، إضافة إلى أفضل منتخبين في ترتيب المركز الثالث.

وشهد دور المجموعات مفاجآت من العيار الثقيل، حيث ودع عدد كبير من منتخبات الصف الأول البطولة والذين كانوا مرشحين وبقوة لنيل اللقب

كوت ديفوار

يعد أبرز المنتخبات التى ودعت البطولة كوت ديفوار صاحب الأرض والذي كان المرشح الأول لنيل البطولة، خاصة وأنه يمتلك عدد كبير من اللاعبين ذوي القدرات الفنية العالية، فضلا عن تواجد عامل الجماهير الذي يمنحه قوة إضافية ، إضافة إلى التاريخ الكبير الذي حققه منتخب كوت ديفوار في البطولة، خاصة وإنه حصل على لقب البطولة من قبل مرتان، ووصل إلى دور النهائي مثلهما.

وبدأ كوت ديفوار مشواره في البطولة بالفوز على غينيا بيساو في لقاء الافتتاح بثنائية قبل أن يخسر من نيجيريا بهدف، واختتم مشواره بالخسارة الكبيرة أمام غينيا الاستوائية برباعية ليودع بعدها البطولة.

غانا

منتخب غانا من المنتخب التى صدمت الجميع بأدائها خلال البطولة، خاصة وإنه لم تحصل إلى على نقطتين فقط وهو ما لا يتناسب مع تاريخ منتخب غانا الذي فاز من قبل باللقب 4 مرات.

واستهل منتخب غانا مشواره في البطولة بالخسارة من كاب فيردي بهدفين لهدف، ثم تعادل مع منتخب مصر بهدفين لمثلهما قبل أن يتعادل مع موزمبيق بهدفين لمثلهما في لقاء وداع البطولة.

الجزائر

لم يختلف منتخب الجزائر عن سابقيه فصاحب اللقبين الأفريقيين كان مرشح هو الآخر وبقوة للفوز باللقب في تلك النسخة إلا أنه ودع البطولة من الباب الضيق، حيث بدأ مشواره بالبطولة بالتعادل مع منتخب أنجولا بهدف لمثله ثم التعادل مع بوركينا فاسو بهدفين قبل الخسارة من موريتانيا بهدف ليقبع في المركز الرابع بنقطتين ويودع البطولة .

مازالت البطولة لم تبح بكل أسرارها فهناك عدد من المنتخبات الكبيرة تواجهها شبح الخروج وعلى رأسها المنتخب التونسي .