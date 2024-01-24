العمل: ميكنة خدمات المواطنين المقدمة بمديرية الإسماعيلية ومكاتبها

قالت وزارة العم، إن مديرية العمل بمحافظة الإسماعيلية بدأت فى تنفيذ خطتها نحو ميكنة الخدمات المُقدمة للمواطنين وبشكل كامل، تمهيدًا لإطلاقها على منظومة" مصر الرقمية"، وذلك لتسهيل وسرعة إجراءات الخدمات المُقدمة للمواطنين من مديرية العمل، و خاصة خدمات قياس مستوى المهارة، و شهادة القيد، وتوحيد مُسميات المهن، طبقا للتصنيف المهني الصادر من رئاسة مجلس الوزراء عام 2017، والقضاء على السجلات الورقية وانشاء قواعد بيانات كاملة للمواطنين الحاصلين على شهادات قياس مستوى المهارة، وشهادة القيد من حيث الاسم و الرقم القومى والمهنة ومستواه المهارى، وتوحيد إجراءات تلك المنظومات، وبدء خطة للمتابعة المستمرة بين المديرية والإدارة المركزية المختصة بالوزارة لإجراءات تنفيذ المنظومة واستخراج التقارير و الاحصائيات المستمرة لتقديم المعلومات المُوثقة لمتخذى القرار..

وأوضح حسن رداد مدير مديرية العمل بالإسماعيلية، أن تلك الجهود المستمرة تأتى لتنفيذ توجيهات وزير العمل حسن شحاتة لمديري المديريات بالمحافظات بتفعيل آليات العمل داخل المكاتب والأجهزة التابعة لتقديم أفضل الخدمات الممكنة للمواطنين، وحوكمة منظومات العمل فى كافة الملفات وربطها بمركز المعلومات بديوان الوزارة ، والمتابعة المستمرة لكافة الأعمال المنوط بالمديريات وأجهزتها القيام بها.

وأضاف مدير المديرية، أن شهادة القيد أو ما يسمى "كعب العمل" يعتبر واحدًا من أهم المستندات التي تطلب كمصوغات للتعيين بالمنشآت، ويتم استخراجه من أقرب مكتب عمل بالقرب من محل الإقامة للمواطنين، كما أنه يصدر مجاناً خدمة للمواطنين، وتسهيلاً من الدولة والوزارة لاستيفاء كافة الأوراق المطلوبة للتقديم لشغل أى فرصة عمل يتم توفيرها للباحثين والراغبين عن العمل.

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