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الأربعاء 24 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

ثقافة

عبد الرحيم علي يشارك في معرض القاهرة للكتاب بـ7 مجلدات

عبدالرحيم علي
عبدالرحيم علي
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يشارك الكاتب الصحفي، عبد الرحيم علي، الخبير في ملف الإسلام السياسي، في الدورة 55 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب بمجموعة الأعمال الكاملة التي صدرت مؤخرًا عن سلسلة مطبوعات المركز العربي للصحافة والنشر بالقاهرة فى 7 مجلدات.

توجد المجلدات بجناح دار كنوز للنشر، وتحتوى على أبرز ما كتَب عبدالرحيم علي من كتب ودراسات، وأوراق بحثية، ومقالات، خلال ما يزيد على ثُلث قرن من الكتابة، تناول فيها بالبحث والرصد والتحليل ظاهرة "الإسلام السياسى" على اختلاف تنوعها، الدعوية والإصلاحية والراديكالية.

ويستعرض الكاتب في المجلدات السبعة أفكار ظاهرة الإسلام السياسي وتشكيلاتها التنظيمية ومرجعياتها الفكرية - العقيدية ومواقفها السياسية، وجماعات العنف والإرهاب التى أنتجتها، كاشفًا بمنهج بحثي رصين، الوجه الحقيقى لتلك الجماعات، ومحذرًا من مخططاتها فى التمدد والانتشار عبر التستر خلف شعارات دينية خادعة.

وأكد أن مخاطرها ليست فقط على حاضر ومستقبل المنطقة العربية والدول الإسلامية، وإنما تمتد تلك الأخطار لتهدد حاضر ومستقبل دول العالم بأسره، وخصوصًا أوروبا.

يمكنك طلب المجموعة تليفونيا على الأرقام الآتية:
01009092161
01117333366

معرض القاهرة الدولي للكتاب ملف الإسلام السياسى الكاتب الصحفى عبد الرحيم علي